Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Şehit Bünyamin Duymaz İlkokulunu ziyaret etti.

Kadışehri Okuyor Projesi kapsamında okuma etkinliği gerçekleştirilen ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, öğretmenlerle bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Aksoy, “Şehit Bünyamin Duymaz İlkokulunu ziyaret ettik. Okul ziyaretimizde; Kadışehri Okuyor Projesi kapsamında okuma etkinliği gerçekleştirdik ve sonrasında öğrencilerimizle değerlendirme yaptık. Sevgili meslektaşlarımızla öğretmenler odası buluşması gerçekleştirdik. Ziyaretimiz boyunca öğrencilerimizin ve bizlerin mutluluğunu paylaşan okul idarecilerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.