Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Şehit Nuri Çelik Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Öğrenciler Okuduklarını Değerlendirdi3

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Okuyorum Anlatıyorum Projesi” kapsamında Şehit Nuri Çelik Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri ile kahvaltı programında bir araya geldi.

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Öğrenciler Okuduklarını Değerlendirdi2

Programda öğrenciler, “Kadışehri Okuyor Projesi” kapsamında okudukları kitapları değerlendirdi.

Öğrenciler Okuduklarını Değerlendirdi1

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Müdür Aksoy, “Şehit Nuri Çelik Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri ile ‘Okuyorum Anlatıyorum Projesi’ kapsamında kahvaltılı kitap değerlendirmesi ile güne başladık. Bugünkü etkinlikte; öğrencilerimiz ‘Kadışehri Okuyor Projesi’ kapsamında okudukları kitapları değerlendirdiler. Hayallerini bizlerle paylaştılar. LGS üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Öğrencilerimizin zihinsel ve duyuşsal becerilerinin gelişmesi için bu projeye destek olan idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Hep birlikte başaracağız” dedi.

Muhabir: Alpaslan Demir