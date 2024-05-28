Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Şehit Nuri Çelik Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Okuyorum Anlatıyorum Projesi” kapsamında Şehit Nuri Çelik Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Programda öğrenciler, “Kadışehri Okuyor Projesi” kapsamında okudukları kitapları değerlendirdi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Müdür Aksoy, “Şehit Nuri Çelik Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri ile ‘Okuyorum Anlatıyorum Projesi’ kapsamında kahvaltılı kitap değerlendirmesi ile güne başladık. Bugünkü etkinlikte; öğrencilerimiz ‘Kadışehri Okuyor Projesi’ kapsamında okudukları kitapları değerlendirdiler. Hayallerini bizlerle paylaştılar. LGS üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Öğrencilerimizin zihinsel ve duyuşsal becerilerinin gelişmesi için bu projeye destek olan idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Hep birlikte başaracağız” dedi.