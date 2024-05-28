Başkan Şerefli, Öğretmenlik Mesleği ve Millî Eğitim Akademisi Kanunu Taslağına ilişkin açıklama yaptı.

Şerefli yaptığı açıklamada, “Bugün Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle, TBMM’ye sevk edilmesi beklenen Öğretmenlik Mesleği ve Millî Eğitim Akademisi Kanunu Taslağı hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Taslakta, öğretmene rotasyona dair herhangi bir hükme yer verilmeyeceği, öğretmen istihdamında ve mesleğe girişte öğretmen Akademisi eliyle bir hazırlık ve adaylık sürecinin yürürlüğe konulacağı, öğretmen istihdamında, akademiye girişte KPSS puan üstünlüğünün esas alınarak mülakat uygulamasının kaldırılacağı, kariyer basamaklarında ilerleme sürecinde yazılı sınavın kaldırılarak hizmet süresi ve eğitim çalışmalarının esas alınacağı, öğretmenlikte 10 hizmet yılını tamamlayanlara uzman öğretmenlik; uzman öğretmenlikte 10 hizmet yılını tamamlayanların başöğretim unvanı almaya hak kazanacağı; öğretmenlikte 20 hizmet yılını tamamlayanlara, uzman öğretmen olma şartı aranmaksızın başöğretmenlik unvanı alma hakkı tanınacağı, eğitim kurumu yöneticiliğinde Akademi tarafından yönetici yetiştirme programı uygulanacağı; bu programa girişin yazılı ve/veya sözlü sınavla gerçekleştirileceği; program sonunda yapılacak yazılı sınav puan üstünlüğüne göre görevlendirme yapılacağı, norm kadro fazlası öğretmenlerin atamalarında, ilçe grupları belirlenerek norm kadro fazlası öğretmenin bulunduğu ilçe öncelikli olmak üzere ilçe grupları içinde atama yapılacağı, öğretmene yönelik şiddete karşı, bu fiillerin tutuklama nedeni sayılacağı, cezanın yarı oranda artırılacağı, hapis cezalarının ertelenmeyeceği şeklinde düzenleme yapılacağı, öğretmenlere, öğretmen adaylarının hazırlık eğitimi sürecinde akademide görev alma imkânı getirileceği, öğretmen Akademisi tarafından 30 ilde kurulacak merkezlerle hazırlık eğitimi ve sair eğitim süreçlerinin yürütüleceği ifade edildi” dedi.

Yetkili sendika olarak isteklerini sıralayan Başkan Şerefli, “Sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması, aksi durumda aile bütünlüğüne ve isteğe bağlı yer değişikliği hakkı tanınması, uzman ve başöğretmenliğe esas öğretmenlik hizmet süresinin 5/10 yıl olarak düzenlenmesi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Eğitim Müfettişleri, Şube Müdürü, Eğitim Uzmanları kadrosunda bulunanlara kariyer basamakları unvanları haklarının verilmesi, Ek ders birim ücretine esas gösterge rakamının, yetkili sendika Eğitim Bir Sen’in toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirdiği ve müzakere ettiği şekilde 230 olarak düzenlenmemesi gibi taslakta olmasını gerekli gördüğümüz konularla ilgili olarak Bakanlık ve TBMM komisyonu nezdinde çalışma ve girişimlerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.