Kadir Gecesi İslam’ın en önemli gecelerinden biridir. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede tüm Müslümanlar ibadet ve dua etmektedir. Peki, Kadir Gecesi’nde yapılacak dua ve ibadetler nelerdir?

Ramazan ayının bereketli günlerinden biri olan Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilir ve Ramazan'ın 27'nci gecesinde kutlanır. Kadir Gecesi'nde yapılacak dualar ve ibadetler büyük önem taşır. İşte bu mübarek gecede yapılması tavsiye edilen ibadetler ve dualar:

DUA ETMEK

Kadir Gecesi'nde yapılacak en önemli ibadetlerden biri dua etmektir. Hz. Âişe (r.a.)'in rivayetine göre Peygamber Efendimiz, bu geceyi fazilet ve kudsiyetine inanarak dua ve ibadetle geçiren kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağını belirtmiştir.

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönülleri alınmalı.

Kişi kendine ve diğer mü’min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

Bu gecenin hürmetine yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalar verilmeli.

O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları okunmalı.

Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli. Onlar için bol bol dua edilmeli.

Kadir Gecesi’nde Nasıl Dua Edilmeli?

-Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:

Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?

Şöyle buyurdu:

– Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

NAMAZ KILMAK

Kadir Gecesi'nde kaza namazı kılmak, Hak dostları tarafından tavsiye edilir. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; o geceye ait nakledilen namazlar kılınmalı. Varsa kaza namazları kılınmalı, sahip olduklarımız için şükür namazları kılınmalı.

Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin tarif ettiği gibi, bu gece özel bir namaz kılınır.

KUR'AN-I KERİM OKUMA

Bu müstesna gecede Kur'an-ı Kerim okumak büyük önem taşır. Allah dostları, Kadir Gecesi'nde bolca Kur'an okunmasını tavsiye ederler.

Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; O’na olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenerek daha çok kuvvetlendirilmeli.

TEVBE VE İSTİĞFAR ETMEK

Kadir Gecesi, rahmetin bolca indiği bir gecedir. Bu gece, bolca tevbe ve istiğfar etmek, günahların affedilmesi için önemlidir. Peygamber Efendimiz de bu gece bağışlanmak için dua etmemizi tavsiye etmiştir. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; bu özel geceyi fırsat bilerek tevbe edilmeli

SALAT-Ü SELAM GETİRMEK

Peygamber Efendimiz'e salavat getirmek, Allah tarafından emredilmiştir. Bu gece, bolca salavat getirmek ve Peygamberimize selam vermek önemlidir.

Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edilmeli.

HAMD ETME VE ŞÜKÜR HALİNDE OLMAK

Kadir Gecesi, sadece Peygamber Efendimiz'in ümmetine mahsus büyük bir hazine olarak kabul edilir. Bu gece, Rabbimize şükür etmek ve hamd etmek önemlidir.

ALLAH'I ZİKRETMEK

Mübarek gecelerde Allah'ı zikretmek önemlidir. Allah'ı zikretmek, rahmetin ve yardımın gelmesine vesile olur. Bol bol zikir çekilmeli.

SADAKA VERMEK

Kadir Gecesi, sadaka vermenin en güzel zamanlarından biridir. Fakir ve muhtaçlara yardım etmek, Allah'ın rızasını kazanmada önemli bir adımdır.

TEFEKKÜR ETMEK

Bu mübarek gecede verilen nimetleri düşünmek ve tefekkür etmek önemlidir. İnsanoğlunu manevi zirvelere taşıyan bir eylemdir. “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” şeklinde sorular soruların cevabı aranmalı.

HELALLEŞMEK

Kadir Gecesi, kul haklarından sakınıp helalleşme zamanıdır. Kıyamet gününün dehşet verici hesabından kurtulmak için hak sahipleriyle helalleşmek önemlidir.