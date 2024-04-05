5 yıllık hizmet süresi boyunca ilçede büyük projelere imza atan, samimi ve mütevazi kişiliğiyle vatandaşların gönlüne giren Başkan Yalçın, en yakın rakibine büyük bir fark atarak seçimi tamamladı. Akdağmadeni’nde 8 siyasi parti ve 4 bağımsız adayın katıldığı seçimlerde toplam geçerli oyun yüzde 52.09’unu alan Yalçın, en yakın rakibine yaklaşık yüzde 14 fark attı.

Akdağmadeni tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden 2 kez üst üste seçilen ilk belediye başkanı olarak da tarihe geçen Yalçın, mazbata teslim programının ardından yapmış olduğu açıklamasında kazananın Akdağmadeni olduğunu özellikle belirtti.

Yalçın, “Yoğun bir seçim sürecinin ardından heyecanla beklediğimiz gün geldi ve mazbatamızı alarak resmi olarak göreve başladık. Bir kez daha bu zaferin asıl sahibi olan kıymetli Akdağmadeni halkına çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. 2019 yılından bugüne kadar merkezinde insan olan, Akdağmadeni’nin sorunlarını çözmeye yönelik, günü kurtaran değil, geleceğimize yatırım olarak gördüğümüz birçok projeyi halkımızla el el vererek gerçekleştirdik. Şimdi de önümüzde dolu dolu geçireceğimiz 5 yıllık bir süreç var. Geçmişte olduğu gibi istişareyi ön planda tutan, vatandaşlarımızla gönül birliği yaptığımız, İlçemizde oluşturduğumuz huzur ikliminin devam edeceği hizmet anlayışımızı sürdüreceğiz. Söz verdiğimiz projelerimizi hızlı bir şekilde gerçekleştirme gayretinde olacak, gençlerimizin, sporcularımızın, öğrencilerimizin her zamankinden daha fazla yanında olacağız. Bu zamana kadar halkımızın omuzlarımıza yüklediği sorumluğun farkın olduk, bundan sonraki süreçte de aynı sorumlulukla halkımıza hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Şahlanış dönemimiz Akdağmadeni’mize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.