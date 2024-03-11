Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, Müslümanlar Kadir Gecesi'ni heyecanla bekliyorlar. Kadir Gecesi, İslam aleminde büyük bir öneme sahip olan, manevi bir yükselişin simgesidir. Bu kutsal gece, Ramazan'ın 27. gecesine denk gelir ve İslam inancına göre, Allah'ın Kur'an'ı Peygamber Muhammed'e vahyettiği gece olarak kabul edilir.
2024 Kadir Gecesi, 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk gelmektedir. Bu özel gecenin anlamı, bin aydan daha hayırlı olduğu Kur'an'da belirtilmiştir. Peygamber Efendimiz de bu geceyi övgüyle anarak, onun değerini vurgulamıştır.
KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ VE ANLAMI
Kadir Gecesi, insanlığa yenilenme ve diriliş fırsatları sunan bir gecedir. Yüce Allah, Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirirken, Peygamber Efendimiz de bu geceyi kaçıranın, bin ayın hayrından mahrum kalacağını ifade etmiştir. Bu nedenle, Müslümanlar için Kadir Gecesi, duaların kabul edildiği, günahların affedildiği bir fırsat olarak görülür.
DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2024
Regaib Kandili: 11 Ocak 2024, Perşembe
Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024, Cuma
Mirac Kandili: 06 Şubat 2024, Salı
Berat Kandili: 24 Şubat 2024, Cumartesi
Ramazan Ayı Başlangıcı: 11 Mart 2024, Pazartesi
Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024, Cuma
Arefe Günü: 09 Nisan 2024, Salı
Ramazan Bayramı 1.Gün: 10 Nisan 2024, Çarşamba
Ramazan Bayramı 2.Gün: 11 Nisan 2024, Perşembe
Ramazan Bayramı 3.Gün: 12 Nisan 2024, Cuma
Terviye Günü: 14 Haziran 2024, Cuma
Arefe Günü: 15 Haziran 2024, Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Günü: 16 Haziran 2024, Pazar
Kurban Bayramı 2. Günü: 17 Haziran 2024, Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Günü: 18 Haziran 2024, Salı
Kurban Bayramı 4. Günü: 19 Haziran 2024, Çarşamba
Hicri Yılbaşı Gecesi: 06 / 07 Temmuz 2024, Cumartesi / Pazar
Hicri Yılbaşı Günü: 07 Temmuz 2024, Pazar
Aşure Gecesi: 15 / 16 Temmuz 2024, Pazartesi / Salı
Aşure Günü: 16 Temmuz 2024, Salı
Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024, Cumartesi