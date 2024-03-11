Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, Müslümanlar Kadir Gecesi'ni heyecanla bekliyorlar. Kadir Gecesi, İslam aleminde büyük bir öneme sahip olan, manevi bir yükselişin simgesidir. Bu kutsal gece, Ramazan'ın 27. gecesine denk gelir ve İslam inancına göre, Allah'ın Kur'an'ı Peygamber Muhammed'e vahyettiği gece olarak kabul edilir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2024 Kadir Gecesi, 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk gelmektedir. Bu özel gecenin anlamı, bin aydan daha hayırlı olduğu Kur'an'da belirtilmiştir. Peygamber Efendimiz de bu geceyi övgüyle anarak, onun değerini vurgulamıştır.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ VE ANLAMI

Kadir Gecesi, insanlığa yenilenme ve diriliş fırsatları sunan bir gecedir. Yüce Allah, Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirirken, Peygamber Efendimiz de bu geceyi kaçıranın, bin ayın hayrından mahrum kalacağını ifade etmiştir. Bu nedenle, Müslümanlar için Kadir Gecesi, duaların kabul edildiği, günahların affedildiği bir fırsat olarak görülür.

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2024

Regaib Kandili: 11 Ocak 2024, Perşembe

Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024, Cuma

Mirac Kandili: 06 Şubat 2024, Salı

Berat Kandili: 24 Şubat 2024, Cumartesi

Ramazan Ayı Başlangıcı: 11 Mart 2024, Pazartesi

Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024, Cuma

Arefe Günü: 09 Nisan 2024, Salı

Ramazan Bayramı 1.Gün: 10 Nisan 2024, Çarşamba

Ramazan Bayramı 2.Gün: 11 Nisan 2024, Perşembe

Ramazan Bayramı 3.Gün: 12 Nisan 2024, Cuma

Terviye Günü: 14 Haziran 2024, Cuma

Arefe Günü: 15 Haziran 2024, Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Günü: 16 Haziran 2024, Pazar

Kurban Bayramı 2. Günü: 17 Haziran 2024, Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Günü: 18 Haziran 2024, Salı

Kurban Bayramı 4. Günü: 19 Haziran 2024, Çarşamba

Hicri Yılbaşı Gecesi: 06 / 07 Temmuz 2024, Cumartesi / Pazar

Hicri Yılbaşı Günü: 07 Temmuz 2024, Pazar

Aşure Gecesi: 15 / 16 Temmuz 2024, Pazartesi / Salı

Aşure Günü: 16 Temmuz 2024, Salı

Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024, Cumartesi