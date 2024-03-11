Düzenlenen seminerde kişinin kendini daha iyi tanıması, stresin yol açtığı sebep ve sonuçları öğrenebilmesi, stresi kontrol altına almanın faydalarını bilmesi, stresten uzak kalma yöntemlerini kullanmak, öfke anında neler yapılmaması gerektiği ve dozunda olmayan öfkenin nelere yol açabileceği hakkında bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak amaçlanan eğitimde “Öfke ve Stres Kontrolü” ve “Etkin İletişim ve Vücut Dili” konuları işlendi.

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Yozgat Sorgun Meslek Yüksekokulu tarafından planlanan seminerde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli Aile Eğitim Programı Eğitimcisi Sosyolog Merve Er öğrencilerle stres duygusunu sorgularken stres yönetimi üzerine bilgiler verdi. Seminere Meslek Yüksekokulu öğrencileri katıldı.

Sosyolog Merve Er, yaptığı açıklamada, “Öfke duygusunun engellenmeler sonucu ortaya çıktığını, öfke karşısında her bireyin farklı tutum sergilediğini, bir kişinin öfkelendiği bir durum veya olaya başka bir kişi gülüp geçebildiğini, aslında öfke duygusunun normal bir duygu olduğunu ancak öfke duygusunun hem bireyin kendisine hem de çevresine yansıması olumsuz olduğu için kabullenilmesi zor bir duygu” dedi.

Öfkeyle başa çıkma yöntemlerine değinen Merve Er, “Nefes egzersizi yaparak 4 saniye burundan nefes alıp 6 saniye ağızdan nefes vermemizin faydalı olduğunu, stres ve öfke anında sık nefes alıp verildiğini, bu nedenle beyine az oksijen gittiğini ve olumsuz düşüncelerin insanı etkilediğini, bunun önüne geçebilmek için diyafram nefesi denilen egzersizin alışkanlık haline getirilebileceğini, olumlu düşünme tekniği sayesinde düşüncelerin davranışları ver duyguları etkilediğini, düşüncelerimizi ne kadar olumlu bir şekle çevirebilirsek öfke duygusunu çok daha sağlıklı bir hale çevirebileceğimizi ve davranışlarımızı da ona göre bir şekle sokabileceğimizi, günde en az 7 saat uyuyarak stresi azaltabileceğimizi, gevşeme tekniklerinin öfkeyi azalttığına ilişkin araştırmalara” değindi.

Seminer soruların cevaplanması ve Sosyolog Merve Er’in, Meslek Yüksekokulu Müdürü Oğuzhan Danış’tan belge almasıyla sona ermiş oldu.