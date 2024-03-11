Taştan, Ramazan ayının; sabır, şefkat, arınma ve mağfiret yanı sıra kardeşlik, birliktelik, yardımlaşma ve dayanışmanın da ön plana çıktığı özel bir zaman dilimi olduğunu söyledi.

Taştan mesajında, "Gönüllerin ve 11 ayın sultanı, bir Ramazan ayına daha erişmiş olmanın huzuru ve mutluluğu içindeyiz. Mübarek Ramazan ayı; sabır, şefkat, arınma ve mağfiret ayıdır. Aynı zamanda kardeşlik, birliktelik, yardımlaşma ve dayanışma ayıdır Ramazan. İnsanları doğru yola sevk eden yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in bu ay içerisinde indirilmesi ve içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin bulunması, bu ayın manevi değerini bizlere daha iyi anlatmaktadır" dedi.

Ramazan ayının manevi duyguların en yoğun yaşandığı bir dönem olduğunu belirten Taştan, bu ayın en güzel şekilde idrak edilmesi gerektiğini belirterek, "Tüm hemşerilerimin Ramazan ayını tebrik ediyor, yüce Rabbimizden bu rahmet ve mağfiret ayının vatanımıza, milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.