Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Şefaatli Meslek Yükseokulunda öğrencilere yönelik Uyuşturucu ile Mücadele ve Siber Güvenlik Semineri gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadelenin önemi, uyuşturucu maddeye başlama nedenleri, madde kullanım belirtileri nelerdir gibi konular hakkında öğrenciler bilgilendirildi.

Daha sonra Öğrencilere uyarılarda bulunan jandarma yetkililer, "İnternet ve sosyal medyayı neredeyse hepimiz kullanıyoruz. Siber ortamda işlenen suçların oranı da bu sebeple yükseliyor. İnternet ve sosyal medya kullanan herkes risk altındadır. Kişisel anlamda güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak, siber güvenlik alanında bilinçli olmamız gerekiyor" dedi.