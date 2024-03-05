Yozgat Şehir Hastanesinde 15 kursiyerin katılımıyla gerçekleştirilen sınav sonucunda Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası olan personeller yeniden sınava tabi tutuldu. Sınav sonucunda tüm katılımcılar yeniden sertifika alma hakkı kazandı.

Resertifikasyon sınavının amacı daha önce alınan sertifikanın süresinin dolması ve yoğun bakımda çalışan hemşirelerin görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütecek bilgi, beceri ve tutumlarının incelenmesi olduğu bildirildi.

Bu kapsamda Yozgat Şehir Hastanesinde Yoğun Bakım Hemşireliği Resertifikasyon sınavı ile sertifika geçerlilik süresi dolan personellere Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayınlanan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Standartları çerçevesinde resertifikasyon sınavı yapıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan yaptığı açıklamada, “Öncelikle sınav sonucunda tekrar sertifika alan Yoğun Bakım Hemşirelerini tebrik ediyorum. Böylelikle katılımcılar yoğun bakım hemşireliğinde etkinliklerini tekrar ispat ettiler. Resertifikasyon sınavı yoğun bakım servislerinde çalışanlar için, bilgilerini yenileme imkanı tanımakta. Hastane olarak branşlaşmaya önem veriyoruz. Alanında etkin ve verimli bir şekilde yürütecek bilgi, beceri sahibi personellerimizle hastalarımıza daha verimli bir hizmet sunuyoruz” diye konuştu.

Sınav sonucunda katılımcı 15 kursiyere yeniden Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikası verildi.