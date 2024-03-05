Tarımda Kadın Emeği Zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla düzenlenecek zirve, TKDK hibe desteklerinden yararlanarak Yozgat dahil 81 ilde yatırım yapan kadın girişimcileri buluşturacak.

Zirvenin 1. günü “Kırsal Alan ve Kadının Kırsal Ekonomik Hayata Katılımı” konulu oturumla tamamlanacak.

YEŞİLÇAM’IN USTA OYUNCUSU HÜLYA KOÇYİĞİT’LE SÖYLEŞİ

7 Mart Perşembe “Kırsal Alanda Kadın Yatırımlarına Yönelik Destekleme Mekanizmaları”, “Kırsal Alanda Kadının İstihdamı ve Örgütlenmeye Katılımı” oturumlarının ardından Yeşilçam’ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit’le söyleşi gerçekleştirilecek.

Söyleşinin ardından “Tarım, Gıda ve Su Politikalarında Kadın Emeği” ile TRT’de yayımlanan Hayallerinin Peşinde programına konu olan yatırımcıların söz alacağı “TKDK – IPARD Destekleriyle Hayalini Gerçeğe Dönüştüren Kadın Faydalanıcılar” başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

Zirve, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ndeki “IPARD Programı ve Kadın”, “Kırsal&Agro Turizm ve Kadın”, “Ata Tohumu: Gelenekten Geleceğe” ve “IPARD III Programı Tanıtımı” konulu oturumlarla sona erecek.

Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından alanında yetkin isimlerin yer alacağı oturumlarda, kadının kırsal kalkınmadaki rolü ve bu rolün daha da güçlendirilmesi için olası yeni stratejiler tüm ayrıntılarıyla masaya yatırılacak. Oturumlarda TKDK destekleriyle çeşitli sektörlerde yatırım yapan kadın girişimciler de deneyimlerini paylaşacak ve katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

Zirvede Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, TKDK, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi ile TKDK desteklerinden faydalanan Yerel Eylem Grubu (YEG) dernekleri ile kadın girişimciler stant açacak.

ATG AVM Karadeniz Salonunda (YHT Gar Girişi) gerçekleştirilecek zirve boyunca, “Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi” ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.