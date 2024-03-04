Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, İYİ Parti Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı Süleyman Gök'ün ve beraberindeki Belediye meclis ve İl Genel Meclis Üyesi Adaylarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aydoğmuş, "Ziyaretinizle bizleri onurlandırdınız. Bu kutlu yolda çıktığınız yolculukta başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nin Yozgat'taki bu ziyareti, özellikle Akdağmadeni ilçesinde seçim sürecine olumlu yansıdığını belirten Aydoğmuş, Her iki parti de, yerel yönetimlerde iş dostluk ve demokrasi çerçevesinde halka daha iyi hizmet etme konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Gelecek Partisi İl Başkanı Aydoğmuş'un, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Başkan Adayı Süleyman Gök, ilçenin gelişimi için önemli projeleri hayata geçirmeye hazırlandığını söyledi.