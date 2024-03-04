Yozgat'ta 3 yıl önce kurulan Yurdum Gençlikspor kadın futbol takımı, bu yıl ligde aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiriyor. Geçen sezonu bir puan ile kapatan takım, bu sezon Türkiye Kadınlar 3'üncü Ligi 11'inci grupta mücadele veriyor. 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Yozgat Yurdum Gençlikspor takımı, rakip kalelere 32 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü. Yurdum Gençlikspor takımı topladığı 10 puanla ligin ilk yarısını maç fazlasıyla ikinci sırada tamamladı. Kendi kısıtlı imkanlarıyla 2. Lig mücadelesi veren Yurdum Gençlikspor, kentte spor kamuoyunun desteğini bekliyor.

Hedeflerinin 2. Lige yükselmek olduğunu söyleyen Yurdum Gençlikspor kadın futbol takımı antrenör Emre Çimentepe, “3 yıl önce 5 kişi ile kulübümüzü kurduk. Kadınların da futbolu yapabileceğini göstermek istedik. Uzun bir süre kısıtlı kadro ile maçlarımıza devam ettik. Daha sonradan şu anki sayımız 40-45'i buldu. 3 yıldır liglere katılıyoruz. Yozgat'ta kadın futboluna dair bir eksiklik vardı, kulübümüzü kurarak bu eksikliği de giderdiğimizi düşünüyorum. Yozgat spor kamuoyundan destek bekliyoruz. Kendi imkanlarımızla bu ligde mücadele ediyoruz, deplasman olsun, kendi evimizde olsun kendimizi yalnız hissediyoruz. Bizim amacımız ilerleyen yıllarda da kadın futboluna oyuncular yetiştirmek. Şu an U15 milli takımımızda bir oyuncumuz bizi ve kendisini başarıyla temsil ediyor” dedi.

"HEDEFİM SÜPER LİG'DE OYNAMAK”

Takımın tecrübeli futbolcularından takım kaptanı Duygu Karabay, futbola çok küçük yaşta başladığını söyleyerek, “Gazikentspor'da İkinci Lig'inde oynuyordum, buraya transfer oldum. Şu an Yozgat'ta üçüncü ligde mücadele ediyoruz ve bu sene güzel bir yükseliş yakaladık. 4 maçta 14 gol attım. Hedefim Süper Lig'de oynamak, kendimi daha iyi geliştirmem lazım. Bunun için elimden geldiği kadar mücadele ediyorum. Daha çok çalışıyorum. İnşallah hedefimi gerçekleştiririm” şeklinde konuştu.

“PLAY-OFF OYNAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

Kadınlar U15 milli takımında yer alan 15 yaşındaki Hazal Ada Can ise, "Bu yıl Play-off oynayacağımızı düşünüyorum. Çok da güzel gidiyor. İnşallah Play-off oynarız, ikinci lige çıkarırız. Takımdan ümitliyim, bu sene de çok iyiyiz, kadromuz da iyi. Hedefim A milli takımda oynamak iyi bir futbolcu olmak istiyorum” diye konuştu.

"EN AZ GOL YİYEN KALECİLERDEN BİRİYİM"

Takımın başarılı file bekçisi 16 yaşındaki lise öğrencisi Ülkü Karabulut ise, " Şu an ligde en az gol yiyen kalecilerden biriyim. Hedefimiz ikinci lige ulaşmak, bu amaç doğrultusunda ilerliyoruz. Başaracağımıza da inanıyoruz. Milli takıma kadar yükselmek istiyorum. Şu an lise son sınıf öğrencisiyim. Öncelikli hedefim BESYO kazanmak. Daha sonra gidebildiğim kadar gideceğim” ifadelerini kullandı.