Belediye Başkan Adayı Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında gazetemizi ziyaret etti.

Esnafın ve halkın dertli olduğunu ifade eden Yıldırım, "Yozgatlı değişim istiyor" dedi.

“Yozgat'a Deva, Yozgatlıya şifa” sloganıyla sahaya inen DEVA Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım, partisinin il yönetimi ile birlikte ziyaretlerini sürdürüyor.

Seçim çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Yıldırım "’Yozgat'a Deva, Yozgatlıya Şifa’ sloganıyla sahaya indik ve çalışmalarımıza başladık. Halkımızın gösterdiği teveccüh bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bu hafta sonu da esnaflarımızı ziyaret ettik. Esnafımız Yozgat'ın ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumdan şikayetçi. Dövizin yükselişi ve lira değer kaybı en çok esnafımızı etkiliyor. Esnafımız sattığı ürünü yerine koyamıyor. Çoğu esnafımız dükkanını günlük masrafını karşılayamadan kapatıyor. Esnafımız umudunu yaklaşan Ramazan ayına bağlamış. Öte yandan emeklilerimiz ile de konuştuk görüştük, derin bir yoksulluk içerisinde olduklarını söylüyorlar. Aldıkları emekli aylığı ile geçinemediklerini, kiraları ödeyemediklerini, maaşlarının daha ellerine geçmeden eridiğini söylüyorlar” dedi.

“TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMADI”

Yozgatlı halkın geçen 5 yıl içerisinde belediyenin Yozgat'ta taş üstüne taş koymadığını ve değişim istediklerini dile getirdiğini ifade eden Yıldırım, “Yozgat'ın 5 yıl daha kaybetmesine izin vermeyeceklerini dile getiriyor. Yozgat'ta hep aynı isimlerin aday olmasından da rahatsız olan Yozgat halkı değişim istiyor. Artık değişmeli ve Yozgat'a hizmet edecek bir lider gelmeli diyorlar" şeklinde konuştu.