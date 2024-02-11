İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 8 Şubat 2024 tarihinde Yozgat'ta gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısının ardından, İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Görkem Taştan, seçim çalışmalarına esnaf ziyaretleriyle başladı.

İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Mustafa Görkem Taştan'ın Yozgat için yenilikçi ve dinamik bir yaklaşım vadederek başlattığı seçim kampanyası, kentin sosyoekonomik gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Yozgatlıların ilgisini çeken Taştan'ın çalışmaları, yerel seçimler öncesinde şehrin geleceği için umut vaat ediyor.

Belediye Başkan adayı Mustafa Görkem Taştan, Sarraflar Caddesi'ndeki esnafları ziyaret ederek, hem kendini tanıttı hem de belediye başkanlığı döneminde gerçekleştireceği projeler hakkında bilgiler verdi.

Yozgatlı esnafla buluşmaların önemine değinen Taştan, "Yozgat esnafımızla buluşarak onları dinledik, onlara kulak verdik. Daha güzel, daha iyi bir Yozgat için Yozgatlı halkımız ve esnaflarımızla buluşmaya devam ediyoruz" dedi.

Genç bir belediye başkan adayı olarak seçmenlerin karşısına çıkan Taştan, "Gençliğin ışığında, genç belediye başkanı adayı olarak karşınızdayım. Desteklerinizi bekliyorum. Denenmişlerle çok vakit kaybetti Yozgat. Bizler İYİ Parti olarak Yozgat’ımız için çalışmalarımızı en güzel şekilde yapacağız" diye konuştu.