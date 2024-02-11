Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimler Birliği arasında imzalanan protokol ile birlikte evcil hayvanlar kimliklendirilmeye başlandı.

2021 yılında başlanan uygulama ile birlikte Yozgat’ta bin 400 hayvana mikroçip uygulandı. Uygulanan mikroçip ile birlikte hayvanların aşı ve hastalık durumları takip edilirken, sokağa atılmasının önüne geçildi.

“KEDİ VE KÖPEKLER KAYIT ALTINDA”

Yönetmelik ile ilgili açıklamalarda bulunan Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, “Serüvenimiz 2018 yılında başladı. Resmi Gazete’de yayınlanarak kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması hakkında yönetmelik çıktı. 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimler Birliği bir protokol imzaladı. Bu protokol ile artık 2023’ün başına kadar her yaştan kedi, köpek, gelinciklerin kimliklendirilmesi sağlandı. Şimdiye kadar Yozgat’ta 600 kedi 800 adet de köpeğimiz kimliklendirildi. Toplamda bin 400 hayvanımız kimliklendirildi” dedi.

“6 AYDAN BÜYÜK OLMASI GEREKİYOR”

Kimliklendirme işlemi için hayvanın 6 aydan büyük olmaması gerektiğine dikkat çeken Anteplioğlu, “En fazla 6 aylık yaşta müracaat ediliyor. Burada formlarımız var, beyannamelerimiz var. Beyannameleri dolduruyor, daha sonra arkadaşlar mikroçip uygulaması yapıyorlar. Mikroçipi de kürek kemiği dediğimiz iki kemik arasına uyguluyorlar. Bu işlem hayvanlar için acısız, anesteziye gerek duyulmayan bir işlem” diye konuştu.

“TERK EDİLEN EVCİL HAYVAN YOK”

Bahse konu hayvanın PetVet adı verilen sistem ile takip edildiğini vurgulayan Faruk Anteplioğlu, “Mikroçip okuyucumuz tarafından mikroçip içerisindeki bilgiler buraya aktarılıyor. Eğer hayvan sokağa terk edilmişse ve bunu bir vatandaş bulup bize getirmişse önce hayvanın sahipli olup olmadığına bakıyoruz. Sahipli olup olmadığını mikroçip uygulamamızla tespit edebiliyoruz. Hayvan sahipliyse hayvan sahibine video olarak haber veriyoruz ve 72 saat içerisinde gelip hayvanını almasını söylüyoruz. Bu süreçte gelip hayvanını almaz ise cezai işlem uyguluyoruz. Getiren kişi hayvanı sahiplenmek istiyorsa ona veriyoruz. Sahiplenmek istemiyorsa da belediyenin hayvan barınaklarına gönderiyoruz. Gelen bir ihbar olmadığı için sahiplerinde kalıyor. Terk edilme gibi bir durum yok Yozgat’ta şuan. Evcil hayvan sahipleri Bakanlığı’mızın uyguladığı, telefona da indirebileceğimiz Tarım Cebimde uygulamasıyla oradaki hayvana ait bilgilerini, aşılarını ya da herhangi bir pasaportu kayboldu ya da aşılarla ilgili bir sorun yaşadığı zaman oradan da bize başvuru yapabilecek” ifadelerine yer verdi.