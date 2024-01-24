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İYİ Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirlediğini duyurdu. Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul, Ankara ve Balıkesir büyükşehir belediye başkan adaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Cengiz Topel Yıldırım'ın seçildiği açıklandı. Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Buğra Kavuncu'yu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise Turhan Çömez'i gösterdiğini ifade etti.

İYİ Parti lideri Akşener, parti grup konuşmasında aynı zamanda Ankara'nın Sincan ilçesi için de adaylarını belirlediğini açıkladı. Akşener, "Git ve Sincan'ı al" sözleriyle adaylarının Fatih Koca olduğunu dile getirdi.