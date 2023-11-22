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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında, 6 ilde 12 belediye başkan adayını açıkladı.

Meral Akşener, İstanbul'da Tuzla'ya Akın Gürkan, Şişli'ye Ahmet Ünal'ı aday olarak gösterdiklerini duyururken, Kocaeli, Kütahya, Isparta, Bayburt ve Afyonkarahisar'daki belli olan belediye başkan adaylarını da kamuoyuna tanıttı.

Kocaeli'de Dilovası'na Emin Yılmaz, Körfez'e Azmi Cihat Hatipoğlu, Kütahya'da Gediz için Alper İyikara, Isparta'da Uluborlu'ya Mehmet Aziz Tuna, Bayburt'ta ise Aydıntepe'ye Aziz Şimşek'in belediye başkan adaylığı netleşti.

Afyonkarahisar'da 2 belde olmak üzere 3 ilçe belediye başkan adayı belli oldu.

Buna göre Afyonkarahisar'da İscehisar'da Abdurrahman Kılıçarslan, Sandıklı'da Hidayet Şahin, Hocalar'da Nusret Kaya ile yola çıkacak İYİ Parti, Afyonkarahisar'ın beldelerinden Erkmen'de Bünyamin Balık, Yaylabağı'nda ise Hasan Öztürk'ü belediye başkan adyaı olarak açıkladı.