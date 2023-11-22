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Milyonlarca vatandaşın hayatını etkileyen kapsamlı bir torba yasa, Meclis gündeminde yerini alıyor. TRT Haber'in aktardığına göre, torba yasada dikkat çeken bir başlık ise ev hanımlarının emeklilik sürecine yönelik olabilir. İşte ayrıntılar...

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK KOLAYLIĞI GELİYOR

Torba yasa, Meclis gündemine alındı ve özellikle ev hanımlarının emeklilik imkanlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA SİSTEMİ

Sosyal güvencesi olmayan aktif ev hanımları için özel bir sigorta sistemi devreye alınıyor. İsteğe bağlı sigorta sistemi sayesinde ev hanımları, sosyal güvence avantajlarından yararlanabilecekler.

DEVLET DESTEKLİ PRİM ÖDEMELERİ

Ev hanımlarının ödeyeceği primlerde devlet katkısı olacak. Devlet, sigorta primlerinin üçte birini karşılamayı taahhüt ediyor. Bu destek, mevcut asgari ücret dikkate alınarak aylık 1430 lira olarak belirlenmiştir.

KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI KOLAYLAŞIYOR

Sosyal güvenceye kavuşacak ev hanımları, sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma imkanına sahip olacaklar. SSK ve Bağ-Kur primlerinin eşitlendiği durumda geçerli olan 5 bin 400 günlük kısmi emeklilik şartı, 4 bin 500 güne indirilecek.

ÇOCUK SAYISINA GÖRE ERKEN EMEKLİLİK İMKANI

Ev hanımlarının emeklilik süreci sadece bununla sınırlı kalmayacak. İkinci aşamada, çocuk sayısına göre özel erken emeklilik seçenekleri devreye girecek. Üçüncü aşamada ise çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi yapılacak. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak.