İlim Yayma Cemiyeti’ne bağlı olarak hafta sonları eğitim veren Marifet Okulu’nun yılsonu etkinliği gerçekleştirildi. İYC Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen programda marifet okulu 2022 -2023 mezunlarını verdi. Öğrencilerin kendi aralarında düzenlemiş oldukları programa yönetim kurulu üyeleri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Yozgat’ta 4 yıldan beri İlim Yayma Cemiyeti bünyesinde faaliyet gösteren marifet okulunda Bu yıl 40 öğrenci yılsonu belgelerini aldı.

Öğrenciler hafta sonları olmak üzere 25’şer haftadan 2 yıl boyunca marifet okuluna devam etti.

İYC Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, cemiyetin milli ve manevi duygulara sahip nesiller yetiştirmek için çeşitli faaliyetleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Nurdoğan, çocukların ahlaki kültürel ve sosyal anlamda gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen marifet okuluna kız öğrencilerin cumartesi günleri, erkek öğrencilerin ise Pazar günleri devam ettiğini ifade etti.

Nurdoğan, ailelerin de destekleriyle iyi bir arkadaş ortamı oluşturabilmek, onları geleceği hazırlayabilmek, vatana millete faydalı bireyler olmak adına çalışmalar yapıldığına dikkat çekti.

Marifet Okulu’nun ortaokul düzeyinde öğrenim gören gençlere yönelik uygulanan bir yaygın eğitim programı olduğunun altını çizen Nurdoğan, iki yıllık müfredatı kapsamında gençlerin yaparak, yaşayarak keyifli bir şekilde öğrenmelerinin esas alındığına değindi.

Koordinatör rehber öğretmen Ümit Altıkulaç ise yıl içinde yapılan faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Program öğrencilere belgeleri ile hediyelerinin verilmesi ile sona erdi. Haber Merkezi