Her hafta olduğu gibi bu hafta da servisleri gezmeye devam ettiklerini belirten Başhekim Kozan, “Bu hafta Ortopedi Servisimizde yatan hastalarımız ve servis çalışanlarımızla tek tek görüştük, onları dinledik. İsteklerini not ettik” dedi.

Yozgat Şehir Hastanesi “Hastalarımızla Her Daim Beraberiz” sloganıyla düzenlenen etkinliğe Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, Başhekim Yardımcısı Mete Selvi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel ve Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Mehmet Gözel katıldı.

Yozgat’ta sağlık hizmetleri açısından her ayrıntıyı düşünerek en iyi hizmeti yapmak için çalışmaya devam edeceğiz diyen Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan servis ziyaretlerinin her hafta süreceğini söyledi. Melike Aslı Arslan