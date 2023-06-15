Yaz okulunun 3 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında açılacağını söyleyen Başkan Nurdoğan, Yaz Okulu kayıtlarının 16 Haziran tarihinden itibaren başlayacağını bildirdi.

Yaz okullarının 5 hafta süreceğini dile getiren Nurdoğan, “Yaz okullarımızın faaliyetlerini Gençlik Merkezi’nde gerçekleştireceğiz. 8 -14 yaş arası Kız ve Erkek çocuklarımız hafta içi yaz okuluna katılabilecekler. Geleceğin gençliğinde ahlakıyla, maneviyatıyla ve bilgi birikimiyle yer alıp, çevresine farkındalık katacak faydalı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Gençler; çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutamayacakları bir yaz okulu yaşayacaklar. Yaz okulları süresince oyunlar oynayacak, arkadaşlık ve kardeşlik bağlarını güçlendirecek olan çocuklarımız nezih ortamlarda eğlenerek öğrenecek, tatillerini de hoşça geçirip unutulmayacak anlarını Cemiyet Yaz Okulu’nda yaşayacaklar. Yaz okulunda; Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, Siyer-i Nebi, yüzme, okçuluk, mas tenisi, futbol ve zeka oyunları, gezi ve piknik gibi birçok eğitim ve etkinlik olacak. Öğleden önce dersler işlenecek. Öğleden sonra ise sosyal faaliyet ve sportif etkinlikler düzenlenecek. Yaz okulunda öğle yemeği ve öğrenciler için servis imkanı da sunacağız” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi