Başkan Açıkgöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni kabine ve ekonomi yönetiminin açıklanmasının ardından ülkemizde yeni bir dinamizmin de önemli adımlarının atıldığını söyledi.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın yeni kabine ve ekonomi modelini değerlendiren açıklamasına dikkat çeken Açıkgöz, MÜSİAD ailesinin 3’üncü dönem genel başkanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Ticaret Bakanı olarak atanmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Huzurlu bir seçimin arından milli iradenin sandığa yansıdığını hatırlatan Başkan Açıkgöz, sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabine ve ekonomi modelinin piyasalara nefes aldırdığını söyledi.

Türkiye Yüzyılı iddiasına güç katacak, önemli rol oynayacak adımların atıldığını vurgulayan Başkan Açıkgöz, Mehmet Şimşek gibi tecrübeli bir ismin ekonomiden sorumlu olmasının da ayrıca olumlu bir atmosfer oluşturduğunu dile getirdi.

Açıkgöz, Anadolu insanının Ankara’dan atılan Türkiye Yüzyılı adımlarını olumlu karşıladığına dikkat çekti.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın ‘Yeni kabine ve ekonomi yönetimi’ üzerine yaptığı açıklamaları anımsatan Başkan Açıkgöz şunları kaydetti; “Sayın Genel Başkanımızın büyü önem taşıyan açıklamasındaki Yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4 oranında büyüme kaydederek deprem sonrası gözlenen toparlanmayı beklentilerden çok daha hızlı gerçekleştiren ve böyle büyük bir şoka rağmen güçlü ve dirençli yapısını muhafaza eden Türkiye ekonomisi; seçim sürecinin tamamlanması ve belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte önünün daha fazla açıldığı bir sürece girmiştir- ifadeleri içinde çok önemli mesajlar barındırıyor. Dünyanın istikrara muhtaç olduğu bir süreçte küresel olumsuzluklardan minimum ölçüde etkilenen ve büyümeye devam eden Türkiye’ye katkı sağlamak adına ortaya konulacak her türlü iradenin yanında olacağımızın da ayrıca bilinmesini istiyor, yeni dönemi tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” Haber Merkezi