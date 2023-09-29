Yapay zeka teknolojileri, son yıllarda birçok sektörde önemli etkiler yaratmış durumda.

Bu kez, Türkiye'nin tüm illerinin isimleri yapay zeka tarafından yeniden tasarlandı.

MZT adlı bir şirketin yürüttüğü araştırmanın sonuçlarına göre, İstanbul artık "İstarmoni" olarak adlandırılıyor.

Sadece İstanbul değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki iller de bu yapay zeka dalgasından etkilendi.

Yozgat artık "Boğazlıyan", Sivas "Şehriye", Tokat "Kalevana" ve Kayseri ise "Marşeş" olarak anılıyor. Bu değişiklikler, yapay zekanın yaratıcı etkilerini gösteriyor ve il isimlerinde yeni bir perspektif sunuyor. (Haber Merkezi)