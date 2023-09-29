Faturanızdan tasarruf etmek için bu yöntemleri deneyin! Faturanızdan tasarruf etmek için bu yöntemleri deneyin!

Yapay zeka teknolojileri, son yıllarda birçok sektörde önemli etkiler yaratmış durumda.

istanbul 5Bu kez, Türkiye'nin tüm illerinin isimleri yapay zeka tarafından yeniden tasarlandı.

istanbul 3MZT adlı bir şirketin yürüttüğü araştırmanın sonuçlarına göre, İstanbul artık "İstarmoni" olarak adlandırılıyor.

istanbul 2

Sadece İstanbul değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki iller de bu yapay zeka dalgasından etkilendi.

isim haritasıYozgat artık "Boğazlıyan", Sivas "Şehriye", Tokat "Kalevana" ve Kayseri ise "Marşeş" olarak anılıyor. Bu değişiklikler, yapay zekanın yaratıcı etkilerini gösteriyor ve il isimlerinde yeni bir perspektif sunuyor. (Haber Merkezi)