Yozgat ilinin dağlık bölgelerinde doğal olarak yetişen ve "kalp dostu" olarak bilinen alıç meyvesi mevsimi başladı. Bu muhteşem meyve, hem lezzetiyle hem de sağlık faydalarıyla pazar tezgahlarında yerini aldı.

SAĞLIĞINIZA KATKI SAĞLAYAN ALIÇ MEYVESİ

Yozgat'ta yaygın olarak bulunan alıç meyvesi, sağlık bilincine sahip olanlar için vazgeçilmez bir tercih haline geldi. Bu meyve, özellikle böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde önemli bir rol oynuyor. Böbrek fonksiyonlarını destekleyen alıç meyvesi, sağlık için harika bir seçenek sunuyor.

SONBAHARIN HABERCİSİ: ALIÇ MEYVESİ

Yozgat ilinde kayalık ve taşlık bölgelerde yetişen alıçlar, sonbaharın gelmesiyle birlikte rağbet görüyor. Bu meyve, sonbaharın habercisi olarak kabul ediliyor ve soğuk havanın yaklaştığını müjdeliyor. Alıç meyvesi, fındık büyüklüğünde ve ekşimsi bir tada sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

DOĞAL ŞİFA KAYNAĞI

Alıç meyvesi, doğada kendiliğinden yetişen nadir ağaçlardan biridir. Yaprakları, çiçekleri ve meyvesi sağlık açısından birçok fayda sunar. Alıç yaprağı, çiçeği ve meyvesini sıcak suda demleyerek içmek, kalbi güçlendirir, damarları genişletir, yüksek tansiyonu düşürür, ateşi düşürür, uykusuzluğu giderir ve idrar söktürücü etkiler sunar.

Yozgat ilinin kırsal bölgelerinde bol miktarda yetişen alıç meyvesi, yöre halkı tarafından şifa kaynağı olarak kabul ediliyor. Kalp ve damar hastaları için tercih edilen bu meyve, aynı zamanda sinir sistemini yatıştırıcı etkiler sunar ve kabızlığı giderir. Ayrıca, alıç meyvesinden yapılan marmelat, reçel ve püre gibi ürünler de sağlıkla buluşuyor.

Alıç ağacı, verimsiz topraklarda yetişebilen nadir ağaçlardan biridir ve su ihtiyacını sadece yağmur suyundan karşılar. Bu özelliği, kurak bölgelerde yetişmesini kolaylaştırır. Alıç meyvesi, kalp-damar sağlığını destekler, soğuk algınlığına iyi gelir ve birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılır. (Haber Merkezi)