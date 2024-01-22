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Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Öçsoy, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, endüstriyel kenevir alanında ihtisas üniversitesi olan Bozok Üniversitesi ile Erciyes Üniversitesi arasında özellikle kenevir alanında yapılabilecek ortak proje, AR-GE modelleri ve iş birliklerine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Bozok Üniversitesi Prof. Dr. Rektörü Evren Yaşar, nazik ziyaretleri, bilgi ve tecrübe paylaşımı için Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Öçsoy’a teşekkür etti.