Başvuru şartları ve detaylar İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımlandı. İşte alım yapılacak iller ve başvuru süreci hakkında tüm bilgiler.

Başvuruların başladığı büyük alım kapsamında, Yozgat dahil 81 ilde güvenlik görevlisi pozisyonları için personel alımı gerçekleştirilecek. İŞKUR üzerinden yapılan açıklamada, güvenlik görevlisi adayları için tüm detaylar paylaşıldı. Peki, bu alımlara nasıl başvurulacak ve başvuru şartları nelerdir? İşte tüm ayrıntılar ve adaylardan istenen kriterler.

İŞKUR Güvenlik Görevlisi Alımı: Pozisyonlar ve Kontenjanlar

İŞKUR'un duyurusuna göre, özel güvenlik görevlisi kadrosuna yapılacak alımlar şu şekildedir:

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı): 363 kişi

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 1484 kişi

Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı: 53 kişi

Güvenlik Görevlisi: 1240 kişi

Güvenlik Görevlisi Başvuru Şartları Nelerdir?

İŞKUR'daki ilana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR'a kayıtlı olmak veya kayıt yaptırmak,

Güvenlik görevlisi olarak çalışmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Erkek adaylar için askerlik çağına henüz gelmemiş ya da askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak,

Sürekli çalışabilecek durumda olmak,

Özel güvenlik görevlisi mesleğinin gerektirdiği işleri yapabilecek yetkinlikte olmak,

Kadronun gerektirdiği özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak (silahlı veya silahsız).

Başvuru Adım Adım Nasıl Yapılır?

İŞKUR üzerinden yapılan personel alımlarına başvuru yapmak isteyen adaylar, aşağıdaki adımları takip ederek başvurularını internet üzerinden gerçekleştirebilirler:

İŞKUR E-Şube adresine gidin.

Açılan sayfada "İş Arayan" kısmından giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda "İŞ İLANLARI" bölümüne tıklayın.

İş arama sayfasında uygun ilanları bularak başvurunuzu tamamlayın.

Bu süreçle birlikte, Türkiye'nin dört bir yanındaki güvenlik görevlisi adayları, istedikleri ildeki pozisyonlar için başvuruda bulunabilecekler. İŞKUR'un bu büyük istihdam hamlesi ile birçok kişi iş sahibi olma fırsatı yakalayacak.