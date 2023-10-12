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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, en fazla işçi talep eden sektörlerin ve en fazla işçi aranan mesleklerin belirlemesi amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması’nın 2023 yılı üçüncü çeyrek sonuç raporunun yayımlandığını belirtti. Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

“İş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek iş arayan vatandaşlarımızın istihdama katılımlarını kolaylaştırıcı adımlar atmaya devam ediyoruz. En fazla işçi talep eden sektörler ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması’nın 2023 yılı üçüncü çeyrek sonuç raporu yayımlandı. Araştırma kapsamında 1 ve üzeri çalışanı bulunan 16 bin 778 işletmeyle iletişime geçerek 272 bin 419 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik.”