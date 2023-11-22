İşgücü irdi endeksleri açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı üçüncü çeyrek (Temmuz-Eylül) İşgücü Girdi Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,8, inşaat sektöründe yüzde 13,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 6,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,0, inşaat sektöründe yüzde 14,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,2 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 113,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 113,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 107,9, inşaat sektöründe yüzde 141,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 114,1 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 1,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,7, inşaat sektöründe yüzde 4,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,4 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 2,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,2, inşaat sektöründe yüzde 4,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,2 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 25,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 25,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 23,1, inşaat sektöründe yüzde 30,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 25,7 arttı.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 105,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 105,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 106,5, inşaat sektöründe yüzde 112,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 105,1 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 101,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 101,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 101,7, inşaat sektöründe yüzde 110,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 101,6 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 127,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 127,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 133,5, inşaat sektöründe yüzde 123,9, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 125,5 arttı.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 22,9 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 22,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 22,3, inşaat sektöründe yüzde 25,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 23,1 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 22,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 22,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 21,6, inşaat sektöründe yüzde 25,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 22,9 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 24,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 24,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 25,5, inşaat sektöründe yüzde 25,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 24,1 arttı.