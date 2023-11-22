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Babasından kalan çiftçiliği, emekli olduktan sonra sürdürmeye karar veren İdris Oğuzhan, 2013 yılında köyüne dönerek ata tohumuyla organik ürün yetiştirmeye başladı.

43 çeşit ata tohumunu 700 dönümde toprakla buluşturarak, ilaç ve gübre kullanmadan organik buğday, nohut, mercimek, arpa gibi ürünler yetiştirmeye başlayan Oğuzhan, kendi imkanlarıyla makineleşmeye giderek ürettiği ürünlerden tıbbi aromatik bitkiler, bitkisel yağlar başta olmak üzere tahıl ve bakliyat unu gibi yüze yakın ürün elde etmeye başardı.

Sağlıklı nesiller yetişmesi için üretime devam eden Oğuzhan, kara kovan arıcılık yaparak 38 yıldır organik bal da üretmeye devam ediyor.

700 DÖNÜM ARAZİYİ ATA TOHUMUYLA BULUŞTURDU

Ata tohumuyla ürünler üreterek insanlara faydalı olmayı çok sevdiğini söyleyen Oğuzhan, “29 yıl kamu kuruluşunda görev yaptım. Babam çiftçi olduğu için de emekli olduktan sonra babamızın geleneklerini sürdürmek için ata tohumuyla üretim yapmaya başladım. Türkiye’deki tahıl, bakliyat ve aromatik bitki çeşitlerinin üretimini burada yapıyorum. 22 yaşından beri de arıcıkla uğraşıyorum. 700 dönüm arazimi ata tohumuyla ekiyorum. Hiçbir kimyasal kullanmıyorum” dedi.

EKTİĞİ ATA TOHUMUNDAN 100 ÇEŞİT ÜRÜN ELDE EDİYOR!

Ata tohumuyla ürettiği ürünleri evinin altına kurduğu atölye de tahıl ve bakliyat unu ile tıbbi aromatik bitkilerin yağına dönüştüren Oğuzhan, “Makineleşmeye gittim, evimin altında atölyem var. Burada elimden geldiğince insanlara sağlıklı ürünler yetiştirmeye çalışıyorum. 43 çeşit ata tohumuna sahibim, her yıl 20 çeşit ata tahılı ekiyorum. Bakliyat çeşitleri, aromatik bitkiler ekiyorum. Arılarım için arı bahçeleri oluşturdum, birçok sebze bahçem var. Hepsini ata tohumuyla ekiyor ve yetiştiriyorum. Şu an bu ektiklerimden 100 çeşit ürün elde ediyorum, bitkisel yağlar başta olmak üzere tahıl ve bakliyat unları, irmik, erişte üretiyorum. Üretici olarak bu ülkeye hizmet etmekten mutlu oluyorum, elimden gelen çabayı sarf etmeye çalışıyorum, ömrümün sonuna kadar da ata tohumuyla ürün üreteceğim” şeklinde konuştu.

"SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN ATA TOHUMUNU TERCİH ETTİM"

Sağlıklı yaşam için emekli olduktan sonra ata tohumu ekmeye karar verdiğini de belirten Oğuzhan, “Organik yaşam tarzını seçmemdeki amaç sağlıklı yaşam ve doktor yüzü görmeden yaşamaktı. Etrafımdaki insanlara da faydam olsun istiyordum, en büyük amacım buydu. Maddiyatla herhangi bir düşüncem yok tamamen hobi amacıyla bu işleri gerçekleştiriyorum” ifadelerine yer verdi.