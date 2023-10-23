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Dünya genelinde en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, Android kullanıcıları için heyecan verici bir güncelleme duyurdu. Uygulamanın hikaye bölümünde, sadece iPhone modellerinde bulunan popüler "sticker" özelliği artık Android kullanıcılarına sunulacak.

Instagram, son on yılda büyük bir başarı elde eden ve sürekli büyüyen bir platform olma yolunda ilerlerken, kullanıcı deneyimini zenginleştirmek için yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Şirket, şu anda yalnızca iPhone kullanıcıları tarafından kullanılabilen "sticker" özelliğini Android platformuna getirmek için çalışmalar yaptığını duyurdu.

Bu güncelleme, kullanıcıların hikaye bölümünde görsellere sticker eklemelerini kolaylaştıracak. Bu özellik, iPhone kullanıcıları arasında oldukça popüler hale gelmiş durumda ve Android kullanıcıları artık bu özellikten yararlanabilecekler.

Peki, bu "sticker" özelliği nasıl çalışıyor? Kullanıcılar, araçlar menüsündeki ilgili bölüme erişebilirler. Daha sonra istedikleri resmi seçerler ve ana nesneyi seçerler. Ardından ekrana basılı tutarlar ve sistem otomatik olarak resme bir "sticker" ekler. Bu açıklamalarla birlikte, Instagram'ın bu özelliği Android platformuna taşımasıyla kullanıcılar, hikaye bölümlerinde kolayca "sticker" ekleyebilecekler.

Instagram'ın bu güncellemeyle, Android kullanıcıları arasında da büyük bir beğeni toplaması bekleniyor. Bu yeni özellik, kullanıcıların hikayelerini daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmelerine yardımcı olacak.