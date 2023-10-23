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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:29 06:52 12:30 15:29 17:59 19:17

Akdağmadeni 05:24 06:47 12:26 15:25 17:55 19:12

Aydıncık 05:27 06:50 12:28 15:27 17:56 19:15

Boğazlıyan 05:27 06:49 12:28 15:28 17:58 19:15

Çandır 05:26 06:48 12:27 15:27 17:57 19:14

Çayıralan 05:25 06:48 12:27 15:27 17:56 19:13

Çekerek 05:26 06:49 12:27 15:26 17:56 19:14

Kadışehri 05:25 06:48 12:26 15:25 17:54 19:13

Saraykent 05:26 06:49 12:27 15:27 17:56 19:14

Sarıkaya 05:26 06:49 12:28 15:27 17:57 19:14

Şefaatli 05:29 06:52 12:30 15:30 17:59 19:17

Sorgun 05:27 06:50 12:29 15:28 17:57 19:15

Yenifakılı 05:28 06:50 12:29 15:29 17:59 19:16

Yerköy 05:30 06:53 12:32 15:31 18:00 19:18