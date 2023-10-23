Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 05:29 06:52 12:30 15:29 17:59 19:17
Akdağmadeni 05:24 06:47 12:26 15:25 17:55 19:12
Aydıncık 05:27 06:50 12:28 15:27 17:56 19:15
Boğazlıyan 05:27 06:49 12:28 15:28 17:58 19:15
Çandır 05:26 06:48 12:27 15:27 17:57 19:14
Çayıralan 05:25 06:48 12:27 15:27 17:56 19:13
Çekerek 05:26 06:49 12:27 15:26 17:56 19:14
Kadışehri 05:25 06:48 12:26 15:25 17:54 19:13
Saraykent 05:26 06:49 12:27 15:27 17:56 19:14
Sarıkaya 05:26 06:49 12:28 15:27 17:57 19:14
Şefaatli 05:29 06:52 12:30 15:30 17:59 19:17
Sorgun 05:27 06:50 12:29 15:28 17:57 19:15
Yenifakılı 05:28 06:50 12:29 15:29 17:59 19:16
Yerköy 05:30 06:53 12:32 15:31 18:00 19:18Kaynak: İleri Gazetesi