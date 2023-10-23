Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:29     06:52     12:30     15:29     17:59     19:17

Akdağmadeni    05:24     06:47     12:26     15:25     17:55     19:12

Aydıncık             05:27     06:50     12:28     15:27     17:56     19:15

Boğazlıyan         05:27     06:49     12:28     15:28     17:58     19:15

Çandır                 05:26     06:48     12:27     15:27     17:57     19:14

Çayıralan            05:25     06:48     12:27     15:27     17:56     19:13

Çekerek              05:26     06:49     12:27     15:26     17:56     19:14

Sonbaharın gelmesiyle birlikte karayolunda renk cümbüşü yaşandı Sonbaharın gelmesiyle birlikte karayolunda renk cümbüşü yaşandı

Kadışehri            05:25     06:48     12:26     15:25     17:54     19:13

Saraykent           05:26     06:49     12:27     15:27     17:56     19:14

Sarıkaya              05:26     06:49     12:28     15:27     17:57     19:14                    

Şefaatli               05:29     06:52     12:30     15:30     17:59     19:17

Sorgun                05:27     06:50     12:29     15:28     17:57     19:15

Yenifakılı            05:28     06:50     12:29     15:29     17:59     19:16

Yerköy                05:30     06:53     12:32     15:31     18:00     19:18

Kaynak: İleri Gazetesi