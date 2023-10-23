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Dolar ve euro kuru haftanın birinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 23 Ekim 2023 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 28.047 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.0439 liradan, satış fiyatı ise 28.0503 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.13'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.6928 TL'den yapan euro şu anda 29.6829 TL alış ve 29.7029 TL satış fiyatına sahip. (Haber Merkezi)