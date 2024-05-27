Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesinde, YOBUTalks – 1st ELT Student Seminar gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ayça Aslan tarafından İDÖ009AS Kitle İletişiminde İngilizce dersi kapsamında düzenlenen “YOBUTalks – 1st ELT Student Seminar” düzenlendi.

Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda yer alan etkinlikte saat 10.00-16.00 arasında İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı 2. sınıf öğrencilerinden Kadriye Esra Çelik oturum başkanı görevini yaparken; Safiye Nur Kavlağan, Barış Yağız Hançer, Ayşegül Erkişi, İhsan Furkan Şimşek, Eda Küçükarabacı, Abdulsamed Ergişi, Hamide Doğan, Kemal Berk Güneşli, Ceyda Altuntaş ve Melih Metinoğlu seçmiş oldukları konu başlıkları hakkındaki sunumlarını gerçekleştirdi.

“Ideas in Motion, Minds in Focus” mottosu ile gerçekleştirilen öğrenci seminerine, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü ve fakülte bünyesindeki çok sayıda akademik personel ve öğrenci katıldı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi dekanı etkinliğin sonunda Prof. Dr. Nezahat Güçlü, bu tür öğrenci etkinliklerinin Fakültenin yetiştirmeyi hedeflediği öğretmen profiline büyük katkı sağladığı belirterek, Dr. Öğr. Üyesi Ayça Aslan’a teşekkürlerini iletti.

Güçlü, seminerde sunumlarını gerçekleştiren öğrencilere teşekkür belgelerini takdim etti.