Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında merkeze bağlı Aydoğan köyünde heyelan ve kaya düşmesi riski olan bölgelerde düzenli kontrol ve etüt çalışmaları yürütüyor.

Etüt Çalışması Yapılıyor1

İRAP, Yozgat’ta afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyarak, bu etkileri en aza indirmek amacıyla afetler meydana gelmeden önce yapılacak çalışmaların önemini vurguluyor.

Etüt Çalışması Yapılıyor

Devam eden bu kontrol ve etüt çalışmaları, Yozgat genelinde yürütülen İRAP faaliyetlerinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Etüt Çalışması Yapılıyor2

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Bu kapsamda, afet öncesi alınan önlemler ve risk azaltma stratejileri sayesinde bölgedeki yaşam kalitesinin korunması ve afetlere karşı dayanıklılığın artırılması hedefleniyor.

Muhabir: Hakan Demirbaş