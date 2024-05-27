Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında merkeze bağlı Aydoğan köyünde heyelan ve kaya düşmesi riski olan bölgelerde düzenli kontrol ve etüt çalışmaları yürütüyor.

İRAP, Yozgat’ta afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyarak, bu etkileri en aza indirmek amacıyla afetler meydana gelmeden önce yapılacak çalışmaların önemini vurguluyor.

Devam eden bu kontrol ve etüt çalışmaları, Yozgat genelinde yürütülen İRAP faaliyetlerinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Bu kapsamda, afet öncesi alınan önlemler ve risk azaltma stratejileri sayesinde bölgedeki yaşam kalitesinin korunması ve afetlere karşı dayanıklılığın artırılması hedefleniyor.