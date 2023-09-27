Programa Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Dündar ve İlahiyat Fakültesi akademik personeli katıldı.

Toplantı öncesi, Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Dündar fakültenin fiziki ve genel durumu hakkında bilgiler verdi.

Akademik kurul toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, akademik kurul toplantılarını, yeni eğitim ve öğretim yılında yapılması planlanan akademik ve diğer faaliyetlerin görüşülmesi amacıyla düzenlediklerini belirtti.

“YENİ PROJELER ÜRETİN”

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Amacım, Üniversitemiz Bilal Şahin İlahiyat Fakültesini daha ileriye nasıl götürebilirim, sizin önünüzdeki engelleri nasıl kaldırabilirim, olacaktır. Bu ilmin sahibi sizlersiniz. Sizler ilim faaliyeti yürütecekseniz. Ben de sizlere destek vereceğim. Türkiye Cumhuriyetinin İlahiyat Fakültelerine verdiği değer ve İlahiyat fakültelerinden beklentileri ortada. Anadolu’nun bu güzide Üniversitesinin ve İlahiyat Fakültemizin hedefleri belli. Bu hedeflere sizlerle birlikte ulaşmaya çalışacağız. Dinimiz güzel ahlakı emrediyor. Bu güzel ahlak çerçevesinde sadece dünya hayatında değil çalışma hayatımızda da nasıl örnek bilim insanları olacağız, buna bakmamız lazım. O yüzden siz bu konuda benim en büyük danışmalarımsınız. Sizden beklentim yeni projeler üretin ve yeni ürünler oluşturun. Benim yegâne amacım üniversitemizde her fakültenin kendi içinde proje üretip ürün oluşturmasıdır. Bir Tıp Fakültesinden beklenen ürün farklıdır, Mühendislik Fakültesinden beklenen ürün farklıdır, İlahiyat Fakültesinden beklenen ürün farklıdır. Kendi misyon ve vizyon planınızı doğru planlar ve bunu ortaya koyarsanız, bu çerçevede benim engelleri kaldırmak ve burada sizi desteklemek en büyük görevim olacak. Benim sizlere güvenim tam. İyiden ve haktan sapmayacağız. Siz ilahiyatçılar dini doğru okuyanlar ve doğru öğretenler sayesinde yakın zamanda yaşadığımız ve memleketimizin önünde engel olan bu hadiselere izin vermeyeceğiz Halkımızı doğru bilgilendireceğiz. Doğru öğrenciler yetiştireceğiz. Sizlere güveniyor ve inanıyorum. Bu duygularla Mevlit Kandilini idrak ettiğimiz bu kutlu günde bu toplantının iyiliklere, güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum.”

Konuşmaların ardından Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülkadir Dündar tarafından Rektör Prof. Dr. Enver Yaşar’a tefsir ve hadis kitapları hediye edildi. (Haber Merkezi)