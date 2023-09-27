Göz yaşartıcı bir sorun olarak kabul edilen soğan doğrama işlemi, birçok kişi için can sıkıcı olabilir. Ancak, doğru teknikleri kullanarak bu sorunu azaltmak mümkün. İşte hızlı soğan doğrama tekniği…

HIZLI SOĞAN DOĞRAMA TEKNİĞİ ADIM ADIM

İlk adımda, soğanın her iki ucunu kesin ve soğanı ortadan ikiye bölün.

Soğanın kabuğunu ortadan başlayarak yavaşça soyun.

Soğanı soyarken, kabuğun tamamen çıkmasına odaklanmak yerine, bir kısmını soğanın üzerinde bırakın.

Soğanı dikey olarak kesin ve kesme tahtasına yerleştirin.

Soğanı keserken, bıçağı hafifçe soğana doğru eğerek kesme işlemini yavaşça gerçekleştirin.

PÜF NOKTALARI

Soğanı kesmeden önce, birkaç dakika boyunca buzlukta dondurarak içindeki uçucu yağların donmasını sağlayın. Bu sayede göz yaşartıcı etki azalır.

Soğanı keserken, ağzınızı açık tutun ve burnunuzu soğana yaklaştırmamaya özen gösterin. Bu, içindeki uçucu yağların doğrudan göze gitmesini engeller.

Soğanı kesmeden önce, birkaç dakika boyunca suyun altında tutun. Bu, içindeki uçucu yağların suyla karışarak göz yaşartmasını azaltır.

Bu ipuçlarını takip ederek, soğanları hızlıca doğrayabilir ve göz yaşartma sorununu en aza indirebilirsiniz. (Haber Merkezi)