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Hentbol Kadınlar Birinci Ligi B Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligin son sırasında bulunan Samsun Hentbolspor’u 32-39 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Samsun Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı müsabakanın ilk dakikalarından itibaren rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. Ofansta etkili olan kırmızı siyahlı ekip Atiye Gülseven ve Semanur Buse Baran ile bulduğu gollerle aradaki sayı farkını açmaya başladı. Müsabakanın ilk yarısını Samsun Hentbolspor karşısında 12-17 önde tamamlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı müsabakanın ikinci yarısında da zayıf rakibi karşısında üstün oyununa devam etti. Samsun Hentbolspor’u 32-39 mağlup eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Samsun Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Muhammet Turan, Mesut Erdoğan hakem ikilisi yönetti.

Ev sahibi Samsun Hentbolspor’da Eylül Ali attığı 10 gol ile takımının en golcü ismi olurken, Burçak Dancı 9, İlayda Altun 5, Meltem İnan 4, Ceren Sili 2, Aleyna Cesur ve Tuana Uçarlı ise 1’er gol attı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında ise Atiye Gülseven attığı 11 gol ile hem takımının hem de müsabakanın en golcü ismi olurken, Semanur Buse Baran 8, Nurşen Aydın 5, Emine Akyüz, Sudenaz Kıyga 4, Rumeysa Atik ve Hilal Doğan 3, Diyar Şeyirt ise 1 gol attı.

Ev sahibi Samsun Hentbolspor’da Burça Danacı bir kez 2 dakika cezası alırken İlayda Altun ise sarı kart gördü. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında ise Emine Akyüz, Rümeysa Atik birer kez, Semanur Buse Baran ise iki kez iki dakika cezası aldı. Haber Merkezi