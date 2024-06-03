Sergiye Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında Halkla İlişkiler Metin Yazarlığı dersi kapsamında Dr. Mürüvvet Çıkın ve öğrencilerin oluşturduğu afiş çalışmaları sergilendi.

Dünya Çevre Günü ile ilgili fakülte yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Dünya Çevre Günü, İsveç'in Stockholm kentinde 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'ndan bu yana, her yıl 5 Haziran tarihinde, çevrenin korunmasına ilişkin dünya çapında farkındalık yaratılması ve eylemde bulunulması amacıyla kutlanmaktadır. Halkla İlişkiler Metin Yazarlığı dersi kapsamında Dr. Mürüvvet Çıkın ve öğrencilerin oluşturduğu afiş çalışmalarında, insanların doğal kaynakları aşırı ve yanlış kullanımına dikkat çekilerek gelecek nesiller için çevreyi korumanın önemine farkındalık yaratmak amaçlandı” ifadelerine yer verildi.