Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Personel ile bir araya gelen İl Müdürü Topal, kurum çalışmaları hakkında bilgi alarak kolaylıklar diledi.

Topal yaptığı açıklamada, “Sosyal Hizmet Merkezi; ihtiyaç sahiplerinin tespit edilerek, sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesinden, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği içinde sunulmasından ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu gündüzlü sosyal hizmet kuruluşudur” dedi.