Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sarıkaya’da yapılan 16 derslikli Şehit Erhan Ülkü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 2 adet atölye inşaatı tamamlanarak, 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde çocukların hizmetine sunulacağını söyledi.

Vali Özkan, “Eğitim yatırımları kapsamında inşa etmeyi sürdürdüğümüz projeleri bir bir tamamlanıyor” dedi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Eğitim yatırımları kapsamında inşa etmeyi sürdürdüğümüz projelerimiz bir bir tamamlanıyor. Tüm çabamız daha nezih ve modern ortamlarda çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlayabilmek ve daha iyi bir nesil yetiştirebilmektir. Bu kapsamda, Sarıkaya ilçemizde yaptığımız 16 derslikli Şehit Erhan Ülkü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 2 adet atölye inşaatı tamamlanmış olup, 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde çocuklarımızın hizmetine sunulacaktır. Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.