Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Liselere Geçiş Sınavında (LGS) ile alakalı teşekkür mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mili Eğitim Müdürü Aksoy, LGS’ye giren öğrencilere başarı dileyerek, her zaman öğrencilerin yanlarında olduklarını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy yaptığı açıklamada, “Liselere Geçiş Sınavında (LGS) gelecekleri için ter döken tüm 8. sınıf öğrencilerimizi ziyaret edip, sınavın sağlıklı bir şekilde yürütülüp tamamlanması için idarecilerimizin ve öğrencilerimizin yanlarında olduk. Sevgili öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Sınavımızın sağlık ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan yardımca personellerimize, öğretmenlerimize, okul idarecilerimize, emniyet personelimize, nüfus müdürlüğümüze ve duyarlılığından dolayı halkımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.