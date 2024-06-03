İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, manda ve sığırların iki yaşını tamamlayıp tamamlamadığını ve üç yaşına girdiğini anlamak için iki ön kesici süt dişlerinin yerini kalıcı dişlerin almış olması gerektiğini söyledi.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeni ile İl Müdürü Seyit Yıldız, kurbanlık hayvanların yaşları ve yaş tayini konularında bilgiler verdi. Yıldız, kurban seçerken alınacak kurbanın yaşının önemli olduğunu vurgulayarak, "Kurban olabilmesi için sığır ve mandalar iki yaşını, deve beş yaşını, keçi ve koyun bir yaşını bitirmiş olmalıdır. Ancak, koyunlarda altı aylıktan sonrakilerin bir yaşını dolduranlar kadar gelişmiş ve cüsseli olması yeterli kabul edilmiştir. Hayvanların yaşlarının tayini için çiftlik kayıtları, diş gelişimi, boynuzlardaki değişiklikler ve erişkin özellikleri dikkate alınır. Düzgün tutulmuş çiftlik kayıtları kesin sonucu verir. Kayıtlar yok ise, en doğru yaş tespiti diş gelişimine bakarak tayin edilir” dedi.

“KEÇİLERİN KURBAN EDİLEBİLMESİ İÇİN BİR YAŞINI DOLDURMUŞ OLMASI GEREKİR”

Yıldız, keçilerin kurban edilebilmesi için bir yaşını doldurmuş olması gerektiğini ifade ederek, “ Manda ve sığırların iki yaşını tamamlayıp tamamlamadığını ve üç yaşına girdiğini anlamak için iki ön kesici süt dişlerinin yerini kalıcı dişlerin alması gerekir. Koyunların dış görünüşüne bakılarak, altı aydan büyük ve anası veya erişkin bir koyun kadar olması kurban edilebilmesi için yeterli sayılmıştır. Keçilerin kurban edilebilmesi için bir yaşını doldurmuş olması gerekir. Sığırlarda olduğu gibi keçilerde de yaş tayini, ön kesici süt dişlerinin çıkıp yerlerini kalıcı dişlerinin alması esasına dayanmaktadır” diye konuştu.

“KURBAN EDİLECEK HAYVANIN, SAĞLIKLI, AZALARI TAM VE BESİLİ OLMASI GEREKİYOR”

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı ve besili olmasının hem ibadet hem de sağlık bakımından önemli olduğuna değinen Yıldız, “Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, azaları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin bir kısmının olmaması, kurban edilmesine mani teşkil etmez. Sağlıklı hayvanların belirgin özellikleri vardır; besili sığırlarda gövde her yönden dolgun görünümde, butlar yuvarlak, omuzlar geniş, vücut çıkıntıları belirsiz, deri yumuşak ve elastiki, bakışları canlı, kıllar ince ve parlaktır. Ayrıca, göz, burun, ağız, meme ve arkasında anormal akıntılar, bacak ve ayaklarında topallık, deri ve memelerinde hastalık belirtisi şişkinlik, renk değişimi ve yara bulunmaz" şeklinde konuştu.