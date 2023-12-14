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İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Mustafa Görkem Taştan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’un karıştığı trafik kazasında motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüyle ilgili olarak büyük bir tepki gösterdi.

Taştan, Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un ülkeyi terk etmesine göz yumulduğunu belirterek, olayın takipçisi olacaklarını vurguladı.

İYİ Parti İl Başkanı, kaza sonrasında Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un tutuklanmamasını ve serbestçe yurt dışına kaçmasını eleştirerek, Yunus Emre Göçer'in iki çocuk babası bir emekçi olduğunu ve yaşananın sadece bir trafik kazası değil, adeta bir cinayet olduğunu ifade etti. Taştan, açıklamasında, "Suçlu, kaza sonrasında elini kolunu sallayarak ülkeden ayrıldı. Hangi ülkede olursa olsun, bir cinayet işleyip kaçmak kabul edilemez. İYİ Parti olarak bu olayın hukuki sürecini motokuryecilerin hakları adına sonuna kadar takip edeceğiz" şeklinde konuştu.