Tahmini Okuma Süresi: dakika

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Yozgat Bağımsız Belediye Başkanı Adayı Bekir Korkmaz, “Yozgat’ın kurtuluşu parti adayları ile değil Bekir Korkmaz ile olacak” dedi.

Proje ile alakalı bir açıklama yapan Korkmaz, “Projemizde Fuar alanına ait toplam 55 adet dükkan, 1 adet danışma bürosu ve fuar alanı altında kapalı otopark bulunmaktadır. Fuar alanında A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N-O olmak üzere toplamda 14 blok iş yeri vardır. Danışma bürosu girişme olup, 5,00 metre. 16,00 metre ölçülerinde olup toplamda 80,00 metrekarelik bir alana sahiptir. A-B-C Blokları 3 er adet iş yerinden oluşmakta olup toplamda 9 adet iş yeri bulunmaktadır. Fuar alanının bu bloklarındaki iş yerleri 10,00 ve 16,00 metre ölçülerinde olup 160,00 metrekarelik iş yerleridir ve fuar alanının büyük alanlı iş yerleridir. D-E-F-G-H-I-K-L-M-N-O Bloklarında ise, 5,00 ve 8.00 metre ölçülerinde olup toplamda 40,00 metrekarelik alana sahip 46 adet iş yerleri bulunmaktadır. 4 adet sıralı blok ve 3 adet ana sokaktan oluşan fuar alanı projemizin vaziyet, (oturum planı detayları ekte mevcuttur. Fuar alanının alt kısmında kapalı otopark olacaktır. Bu sebeple hem fuar alanı yanında bulunan stadyuma gelen misafirler için hem de fuar alanını ziyarete gelen misafirler için otopark zorunu da minimuma indirilmiş olacaktır. Altı kapalı otopark yapılacağı için, fuar alanında bulunan işyerlerinin statik projelendirme aşaması betonarme veya çelik konsüksiyon yapılabilmektedir. Ayrıca, ilerde oluşabilecek doğal afetlerde fuar alanında bulunan iş yerlerinin afet zamanında barınma ihtiyacını da karşılayabilecek olması hususuna dikkat edilecek olup, proje aşamasında bu durum göz önünde bulundurulacak ve buna uygun bir yapım aşaması gerçekleştirilecektir. Kapalı otopark içerisinde 530 araçlık otopark imkanı bulunmakta olup, fuar alanı misafirleri ve stadyuma gelen misafirler için gayet yeterli olacaktır. Profesyonel belediyecilikle alışılmışı bozmaya geliyorum” dedi.

“YOZGAT’I GÜZEL BİR MEKÂNA KAVUŞTURACAĞIZ”

Korkmaz açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Yozgat'ın kurtuluşu parti adayları ile değil Bekir Korkmaz ile olacaktır çünkü; bu güne parti adayları ile gelindi. Yapılan işlerin önceliği Yozgat ve Yozgat halkı değil partilerin mutlu azınlıkların oldu. Benim dönüm meşrefeti ortak akıl içinde belediye kendi bünyesinden sonra il ve ilçe bünyesindeki kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde hareket edecek tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının üniversitemizin de içinde olduğu ilim, bilim, teknoloji ve teknik kadrolarla meşrefeti öncelik yapan ortak iradenin beden bulduğu katılımcı üretken saydam bir belediyecilik olacak. Profesyonel kadro ekip ve ekipmanla donatılmış kararlar alan gündelik işlere kapalı yıllara hitap edecek milli hafıza oluşturacak işlere imza atan bugün burada da bu konuları içerisine alan birçok projemizin içinde hayat bulacağı bir projemi sizlere sunuyorum. Şehir stadyumumuzun yılan hikâyesine dönen kaderi tartışılmaz siyasi değerimizin egosu içinde maymuncuk gibi oynandığı bu vaziyette bitmesi halinde birçok sıkıntıyı da beraberinde getireceğini hep beraber bu zamana kadar tartıştık konuştuk."

Korkmaz, "Ben bu belirsizliği yer seçimi ve bu projede İsraillinin doğan hatalarında telafi edecek en azından yeni bir şehir dışında yapılacak stadyuma kadar bu işe canlılık katacak olan dış sahamızın başka bir yere taşıyacağım. Bunun yerine iki kat üzerine birinci kat otoparktan oluşan ikinci katına ise daha önceki adaylığım sürecimde de belirttiğim gibi üst tarafına fuar, kültür sanat ve çeşitli etkinlik alanlarını içinde barındıran bir mekân haline getireceğim. Bu projemin erken açıklamamın sebebi hafta sonu ilimizde yapılan gastroloji etkinliklerinde gördüğüm fiziki eksikliğinden çeşitliğinden sunumuna kadar yetersizliğinin anlaşılması açısından ilerde açıklayacağım projemi öne almış durumundayım. Buradaki etkinlik alanlarında sanatsal, kültürel, yerel ve milli değerlerimizi yaşatmakla beraber ekonomiye katkı sağlayacak birçok sivil toplum örgütlerimizin girişimci kooperatiflerimizin yardım kuruluşlarının üretmiş oldukları ürün ve sanat eserlerinin ve yardım amaçlı kermes, tanıtım kültürel etkinliklerin mekâna kavuşturacağız.”