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İl Başkanı Taştan, binlerce insanın hayatını kaybettiği saldırılarla ilgili olarak, "İsrail’in tüm dünyaya karşı işlediği bu eylemler bir insanlık suçudur. İsrail’in Filistin halkına karşı uyguladığı saldırı savaş suçu, insanlık suçu ve zulümdür" dedi.

Taştan, sivillere yönelik altyapının kesilmesini de sert bir dille eleştirdi. Taştan, “Filistin'de sivil halka yönelik su ve elektrik kesintisi ve temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılmamasını insanlık suçudur” dedi.

“Gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaç malzemelerine erişimin engellenmesi hukuka aykırıdır” diyen Taştan, "1 milyondan fazla insanı göçe zorlamak zulümdür. Bilinçli olarak sivilleri, hastaneleri ve okulları bombalamak hem savaş hem de insanlık suçudur. Gazze'de şu ana kadar belirlenen 3 bin insan hayatını kaybetti, bunların yaklaşık bini çocuktur" ifadelerini kullandı.

Gazze'de doğum yapmak üzere olan 50 bin kadının durumuna da dikkat çeken İl Başkanı Taştan, "Hastanelerin bombalandığı, su ve elektriğin kesik olduğu bir ortamda, sadece yaşayanlar değil, doğmamış bebeklerin bile canı tehlikededir” şeklinde konuştu.

Filistin meselesinin tarihsel bir sorun olduğunu söyleyen Taştan, "Ortadoğu tarihinde kara bir leke olarak kalacak olan bu saldırılar nedeniyle İsrail tarih boyunca lanetlenecektir. Filistin halkına yönelik ablukanın kaldırılması gerektiğini ve tüm İslam Âleminin kutsal mekânlarına saygı gösterilmesi gerekir. Bugün Filistin'de yaşananlar savaş değil, cinayettir, katliamdır. Bizler haklı Filistin davasının yanındayız, zalimlerin karşısındayız" ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)