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Kadınların çalıştığı tesiste çeşit çeşit turşu, yurt genelinde vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Daha önce evlerinde kurdukları turşuların seri üretimine geçen kadınlar aile ekonomilerine de katkı sunuyor.

Akdağmadeni Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce geliştirilen proje doğrultusunda Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) desteği ile kadın istihdamına yönelik Oluközü beldesine turşu tesisi kuruldu. Önceleri evde turşu yapan kadınlar, Oluközü belediyesi hizmet binasında açılan tesiste çeşit çeşit turşu yaparak seri üretime geçti. Tesisten önce çiftçilik ile uğraşan kadınlar şimdi kendi ürettikleri turşuları satarak aile ekonomisine katkı sağlamaya başladı.

Kadınların çalıştığı tesiste tamamen yöresel ürünlerden elde edilen, sirke ve limon tuzu kullanılmadan yapılan turşular yurt genelinde vatandaşların beğenisine sunuluyor.

İNCELEMELRDE BULUNDU

Kaymakam Fatih Topuz, Oluközü beldesinde faaliyet gösteren Turşu Üretim Tesisinde incelemelerde bulundu. İncelemede Kaymakam Fatih Topuz’a, Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aydın eşlik etti.

Fabrikayı işleten kadın kooperatifi üyelerinden bilgi alan Topuz, “Akdağmadeni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan projeye KOP tarafından da mali destek verilmişti. Oluközü belediyesi hizmet binasında faaliyet gösteren ‘Meşhur Oluközü Turşusu’ üretim tesisi hem ilçenin hem de beldenin tanıtımına katkı sağlayarak bölge halkına istihdam sağlamaya devam etmektedir” şeklinde konuştu.