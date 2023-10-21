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SORGED koordinatörlüğünde, Yozgat Yaşanabilir Çevre Derneği işbirliğinde "İklim Değişikliği Zirvesi" düzenlendi.



“İklim Değişikliği Zirvesi” iklim değişikliği, çevre ve sıfır atık, konularında alanında uzman konuşmacıların, akademisyenlerin, politika yapıcıların konuşmacı olarak yer aldığı ve atölye çalışmalarının yapıldığı zirve ile gençlerin çevre ve sıfır atık, iklim değişikliği konularında farkındalıklarını geliştirmelerine katkı sağlandı.



Zirve programına Prof. Dr. Hamdi Temel, Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Prof. Dr. Zeynep Eren, Dr. Zeynep İnanç, Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İzzet Ünlü, Çevre Yüksek Mühendisi Ahmet Fidan, Çevre Mühendisi Hamide Güven, Yüksek Çevre Mühendisi Nurdan Taşarsu ve Çevre Mühendisi Tolga Taşarslan katılım sağladı.



SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, etkinlik hakkında şunları söyledi: "Program zengin içeriği ile gençlerimize önemli bilgiler sunuldu. Zirve sonunda katılımcılara Katılım Belgesi verildi. Davetimize teşrif eden, il müdürümüze, kıymetli hocalarımıza, konuşmacılarımıza, katılım sağlayan gençlerimize ve ev sahipliği yapan Yozgat Bozok Üniversitemize çok teşekkür ederiz." (Melike Aslı Arslan)