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Yozgat’ta uzun zamandır ayakkabı tamirciliği yapan Lostra Salonu işletme sahibi Mahmut Ekinci, sonbaharın gelmesiyle birlikte mevsimlik ayakkabı satışlarına başlandığı belirterek, gardıroba kaldırılacak ayakkabıların bakımı, boyanması ve temizliğinin yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Ekim ayına girilmesiyle birlikte pek çok kentte sonbaharın etkisi hissediliyor. Özellikle son birkaç gündür Yozgat’ta da hava sıcaklıkları hissedilir şekilde azalırken, bazı günler yağışlar etkisini gösteriyor. Kış mevsiminin de yaklaşmasıyla ayakkabıcı esnafı yazlık ürünlerini satıştan kaldırmaya başladı. Yağışlı ve soğuk havalara karşı daha uygun yapıda olan mevsimlik ürünler getiren ayakkabıcı esnafı, gardıroba kaldırılacak yazlık ayakkabıların bakım ve temizliklerinin önemli olduğu konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.



“MEVSİMLİK AYAKKABIYA GEÇMEMİZ LAZIM”

Ekinci, esnafın yazlık ayakkabıları satıştan kaldırmaya başladıklarını belirtti. Mevsimlik ayakkabılara geçen vatandaşların yazlık ayakkabılarını direkt gardıroba koymaması gerektiğine dikkat çeken Ekinci, “Yazlık ayakkabıları gardıroba kaldırmadan önce bakımlarını, boyalarını ve temizliğini yapacağız, ondan sonra gerekli kalıplarla birlikte karton kutular içinde gardıroba yerleştireceğiz. Ne nemli, ne de çok kuru olacak. Deri ayakkabılar zamanla kendini çekiyor. Deforme oluyorlar, bozuluyorlar ve daha sonra giymekte sıkıntı oluyor. Yazlık ayakkabılarımızı kaldırdıktan sonra mevsimlik ayakkabıya geçmemiz lazım” dedi.



“DERİ AĞIRLIKLI AYAKKABILAR TERCİH ETMEMİZ GEREKİYOR”

Mevsimlik ayakkabıları satın alırken dikkat edilmesi gereken noktalar olduğundan bahseden Ekinci, “Her iki ayakkabıyı da tek tek giymek, biraz yürümek ve hangisi ayağımıza tam oturuyorsa ona göre almak gerekiyor. Ortopedik rahatsızlığı olanlar ayaklarının altlarına normal astar koyarak da deneyebilirler. Ayakkabıların içindeki astarları da biraz yıprandık sonra değiştirmemiz gerekiyor. Hem koku hem mikrop yapıyor. Onlar da bakteri üretiyorlar. Bunları önlemek için de astarları yıprandığı zaman değiştirmekte fayda var. Mevsimlik ayakkabılar genellikle bot alımı şeklinde olmuyor. Yine deri ağırlıklı ayakkabılar tercih etmemiz gerekiyor. Bunların bakımları çok dikkat edilerek yapılması gerekiyor. Yağmurlu havalarda giyilen ayakkabıyı ertesi gün tekrar giyemeyiz. Islandığında kalorifer altında ya da soba yanında kurutmamız ayakkabıya zarar verir. Islanan ayakkabının kendi halinde 1-2 gün içinde normal oda sıcaklığında kuruması tavsiye ediliyor” şeklinde konuştu.