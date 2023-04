AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları üyeleri, Ramazan'da 'İftara 5 Kala' sloganıyla iftarda evine yetişemeyen vatandaşlara, hazırladıkları kumanyaları ikram ediyor.

“HARİKASINIZ GENÇLER”

Gençlere teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Yaşar Taşdemir, "Gençlik Kollarımız 'İftara 5 Kala' diyerek iftara yolda yakalanan hemşerilerimizin yanında. Bu güzel projeleri için AK gençlere teşekkür ediyorum. Harikasınız gençler" dedi. Başkan Yaşar Taşdemir, Ramazan ayında yardımlaşma ve paylaşma konularındaki hassasiyetin daha da arttığını belirtti. Taşdemir, "İftara 5 Kala etkinliğimizle paylaşma sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza hazırladığımız kumanyaları vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Vatandaşlarımızdan bu hususta çok güzel dönüşler alıyoruz. Ramazan boyunca İl Merkezimizde ve ilçelerimizde iftariyelik dağıtmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

“GÖNÜLLERE DOKUNUYORUZ”

Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Taşdemir, “Ramazan ayı huzur ve bereket ayıdır. AK Parti'nin neferleri olan gençlerimiz, her yıl olduğu gibi bu Ramazan Ayı'nda da araçlarıyla iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftarlık dağıtarak farklarını ortaya koyuyor. Her zaman olduğu gibi bu şehrin her sokağında Ak gençliğin bir izi var. Gençlik Kollarımızın her yıl yapmış olduğu bu etkinliğin amacı, Ramazanın güzelliğini yaşamak, iftara yetişemeyecek olanların yanında olmak ve daima önceliğimiz olan gönüllere dokunmaktır. Bugün de Ramazan'ın bereketini, mutluluğunu ve heyecanını, iftara yetişmeye çalışan vatandaşlarımıza ikramlarda bulunarak paylaştık. Kıymetli hemşehrilerimizin Ramazanlarını kutladık. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Ramazan ayımızın hemşerilerimize, vatandaşlarımıza ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.Haber Merkezi